◇明治安田J1百年構想リーグ第8節鹿島2―1千葉（2026年3月22日メルカリスタジアム）鹿島のMF松村優太（24）と千葉のFW松村拓実（22）の兄弟対決が初めて実現した。両親も駆けつけた一戦は互いにベンチスタート。1―1で迎えた後半34分、偶然にも同じタイミングで交代の声が掛かり、同時にピッチへ駆け出していった。当事者同士は特別な意識はなかったようで、2歳上の兄・優太は「勝たせるために監督が送り出したタイ