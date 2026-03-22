レトロ喫茶のような世界観で人気の「プリンに恋して」から、新作スイーツ『恋に焦がれる濃厚ブリュレ』が登場。こだわり素材で仕立てた濃厚な味わいと、パリッと香ばしいブリュレの食感が楽しめる贅沢な一品です。スプーンを入れた瞬間の“ときめき”も魅力で、思わず誰かにシェアしたくなる可愛さと美味しさ♡自分へのご褒美にもぴったりです。 パリッと×とろける贅沢食感 価格：500円(税込) 『恋に焦がれる