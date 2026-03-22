“ホラーの帝王”スティーヴン・キングの幻の長編初期作品として知られる小説『死のロングウォーク』を映画化し、全米で昨年9月に公開された『ロングウォーク』（原題：THE LONG WALK）が、6月26日に日本公開されることが決定した（配給：クロックワークス）。【画像】少佐（マーク・ハミル）の威圧的な佇まいも1970年代から小説家としてデビューして以降、世に送り出した作品の数多くが映像化されてきたスティーヴン・キング