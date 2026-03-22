NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第11回「本圀寺の変」では、松永久秀（竹中直人）が本格登場し、藤吉郎（池松壮亮）と対面。“新旧の秀吉”が大河に揃う、夢の共演が実現した。 参考：『豊臣兄弟！』要潤が“一癖ある”明智光秀に『麒麟がくる』長谷川博己との違いは？ 竹中直人は、主演を務めた大河ドラマ『秀吉』（1996年）に続き、『軍師官兵衛』（2014年）と2度にわたって豊臣秀吉役を好演し、前者では“光”を、後者では