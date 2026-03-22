【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.114】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。 ブロッコリーがご飯すすむおかずに変身 緑の野菜がほしい時に重宝する、今が旬のブロッコリー。ゆでただけでもおいしく食べられますが、少し手をかけるだけで、ご飯がすすむ一品が簡単に作れま