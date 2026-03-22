４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。２０２０年の新型コロナ禍でライブがことごとく中止に追い込まれた時期について「本当に無力だなと思いましたね。俺、誰のためにもなってないという…。じゃあ、曲作るかって気にもならないんですよ」と振り返った桜井。「アウトプッ