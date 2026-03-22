大分県日田市天瀬町の高塚愛宕地蔵尊で無病息災などを祈願する春の大祭が開かれました。 22日の大祭には、七福神が登場。俵を引きあう「福俵引き」が行われました。福を引き込むという意味が込められていて年明けに地区の家庭を回り行われる伝統行事でしたが住民の高齢化などで2019年を最後に途切れていたそうです。22日は7年ぶりに復活しました。 このほか、日田市内の小学校の児童による金管バンドのパフォーマンスも行