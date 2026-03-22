子どもたちに体を動かす楽しさを知ってもらおうと「大分こども運動会」と題したイベントが大分県大分市で開かれました。 大分県内のこどもたちおよそ200人が参加し保護者の声援を受けながら玉入れや障害物競走などの競技に元気いっぱいに取り組んでいました。 ◆男子児童「玉入れ」「楽しかった」「10個くらい入れた」 主催者は、「親子の思い出作りにつながれば」と話していました。