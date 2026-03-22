22日午前、大分県竹田市で枯れ草を焼いていた火が近くの山林に燃え移る火事があり親子2人が手に火傷をしました。 火事があったのは、竹田市志土知の山林です。 警察と消防によりますと、22日午前11時すぎ、「焼却中に火が山に広がった」と119番通報がありました。 現場付近では58歳の娘と80代の母親が枯れ草を焼いていたということです。 消防車6台のほか、県の防災ヘリも出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、こ