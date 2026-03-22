大規模火災がおきた大分市佐賀関で、被災者の交流会が開かれました。 この「地域のきずな交流会」は火災で離れ離れになった住民たちのつながりを維持しようと市が月に1回開いていて3回目の22日は被災した5つの地区から129人が集まりました。 会場では、ステージイベントが行われたほか、市が被災した建物の公費解体の進捗状況を示しました。また、4月から始まる復興計画や建設される復興住宅などについての意見交換会の説