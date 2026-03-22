◇明治安田J1百年構想リーグ第8節川崎F0―5横浜M（2026年3月22日MUFG国立）東地区6位の川崎フロンターレが悪夢の大敗を喫した。MUFG国立をホームに8位横浜F・マリノスを迎えた“神奈川ダービー”に0―5で完敗した。開始直後にDF松長根がネットを揺らした場面がビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でオフサイドと判定されて先制点を逃すと、前半に一瞬の隙を突かれて失点。前半は互角に戦って0―1で折り返