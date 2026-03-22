もう少し勤務態度を直していただけますか？▶▶この作品を最初から読む怖い話、スカッとする話、涙が止まらなくなる話…。実際に起こった「心ゆさぶる話」を、イラストレーターのしばたまさんがInstagramのフォロワーさんから募集し漫画化。1万人もの人が「いいね！」と共感しています。私たちの身近にある話だからこそ、すっと心に届く話ばかり。ゆるふわのイラストタッチで描かれる、多くの人の心をゆさぶった至極のエ