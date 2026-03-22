3月29日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』1時間スペシャルには、和田アキ子が登場！和田の素顔を知る所ジョージ、ヒロミ、出川哲朗らのSPインタビューと最愛の夫からの激励の手紙をもとに、和田の魅力や実はおちゃめな素顔を紐解く。さらに、40年超の歴史に幕を閉じるTBS『アッコにおまかせ！』、36年続くニッポン放送のラジオ『アッコのいいかげんに1000回』の生放送裏側に密着。「朝食はスタッフみ