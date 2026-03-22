低空経済（低空域飛行活動による経済形態）の急成長に伴い、湖南省長沙市では中国民用航空局（CAAC）のドローン操縦士ライセンストレーニングが人気を集めている。中国新聞網が伝えた。ライセンスの取得がドローン業界参入のための「必須条件」となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）