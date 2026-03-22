Mr.Childrenの桜井和寿（56）が22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。名曲誕生の秘話を明かした。インタビュアーの林修は、ミスチル歴代2位、230万枚を売り上げた名曲「名もなき詩」について「この曲生まれた場所が特定されてて、石神井公園なんですか？」と質問。桜井は「名もなき詩は、光が丘公園」と同じく練馬区にある都立公園を挙げた。ジョギング中に歌詞がひらめいた曲で「石神井公園に行くコー