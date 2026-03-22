この春を機会にワードローブをアップデートするなら、バッグにも目を向けてみて。チェックしておきたいのは【しまむら】の大人向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から登場した新作。トレンド感をさりげなく取り入れた、大人に似合う高見えバッグを紹介します。 クシュっとした持ち手がキュートなバッグ 【しまむら】「ショルダ&