ChatGPTやClaude、GeminiなどのAIチャットサービスは便利ですが、それぞれのサービスを行き来する手間がかかります。無料でセルフホスト可能な「LibreChat」は、ありとあらゆるAIモデルをひとつの画面でまとめて扱える統合プラットフォームです。今回はLibreChatの機能のうち「ウェブ検索」と「画像生成」を試してみました。LibreChat - The Open-Source AI Platformhttps://www.librechat.ai/LibreChat - Open source chat platfo