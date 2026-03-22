女優の谷口彩菜がＢＳ―ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後９時）に４月から出演することが２２日、決まった。この日放送の「町中華で飲ろうぜサヨナラ７年目故郷に錦を飾れＳＰ」で発表された。出演が決まり「まさか自分が！？と驚きでいっぱいになり何度も確認してしまいました！」と大興奮。番組はいち視聴者として見ており「店主さんやお客さんと番組を作るアットホームな雰囲気がとても好き」。「ロケも町中華も未