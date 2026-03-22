モデルの鈴木美羽がＢＳ―ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後９時）に４月から出演することが２２日、決まった。この日放送の「町中華で飲ろうぜサヨナラ７年目故郷に錦を飾れＳＰ」で発表された。出演が決まり「美味（おい）しい町中華と、美味しいお酒。こんなに幸せな番組がありますか！あっていいんですか！と言いつつ、これまで番組でお酒を嗜（たしな）んだ経験がほとんどなかったので、漠然とした不安もあります