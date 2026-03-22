テレビアニメ『花ざかりの君たちへ』の第2期が制作されることが発表された。主人公・芦屋瑞稀が男子校の桜咲学園に転入し、2年目突入。恋に友情にイベント盛りだくさんで青春を彩る学園生活はまだまだ続く。【画像】中津のバックハグ…！『花ざかりの君たちへ』第2期制作決定PV場面カット本作は、『花とゆめ』（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本