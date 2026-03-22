BS−TBSの町飲みトーク番組「町中華で飲ろうぜ」（月曜午後10時）の特番「町中華で飲ろうぜサヨナラ7年目故郷に錦を飾れSP」が22日、放送され、3月末での芸能界引退と番組降板を発表した女優、モデル清田みくり（23）の後を継ぐ「三期生」2人が発表された。女優、モデルの谷口彩菜（27）鈴木美羽（25）が加入する。同局によると4月から新作の放送が月2本から3本に増えることに伴い、女性の出演者2人の採用となった。二期生の元