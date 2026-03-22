横浜F・マリノスは22日、明治安田J1百年構想リーグEAST第8節で川崎フロンターレと対戦し5-0の快勝を飾ったが、この勝利の立役者となったのが天野純だ。天野は前半ATに負傷交代を余儀なくされた遠野大弥に代わって後半から投入されると、マリノス1点リードで迎えた53分にゴール。さらに62分にもビューティフルゴールでネットを揺らすと、78分にはジェイソン・キニョーネスのゴールをCKからお膳立てした。2ゴール1アシストという素晴