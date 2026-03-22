ラ・リーガのアトレティコ・マドリードがMFの獲得を検討しているようだ。『Football Italia』によると、ターゲットはセリエAのアタランタでプレイするブラジル代表のエデルソン。26歳のMFで、2022年にサレルニターナで欧州初上陸となり、同年の夏にアタランタに加入している。豊富な運動量を武器に広いピッチをカバーできるMFで、高い強度を武器にタックルとインターセプトでボールを奪う中盤のファイターだ。アトレティコのスポー