イングランドでは双子の兄であるファビオ・ダ・シウバとともにマンチェスター・ユナイテッドに在籍していたラファエウ・ダ・シウバ。ともにフルミネンセからユナイテッドに移籍しており、2008年から2014年まで同クラブに在籍していた。そんなシウバ兄弟はすでに現役を引退しており、ポッドキャスト『Shoot For Love』に出演した際に、指揮官であるアレックス・ファーガソン元監督との逸話を明かしている。ある日、ラファエウが試合