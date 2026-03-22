４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューでさまざまに語った。ミスチル史上最高２７６万枚のメガヒット曲「Ｔｏｍｏｒｒｏｗｎｅｖｅｒｋｎｏｗｓ」に次ぐ２３０万枚を売り上げた１９９６年の大ヒット曲「名もなき詩」について林氏に「この曲が生まれた場所が特定されていて。石神井公園？