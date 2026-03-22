エールディヴィジ第28節が22日に行われ、NECがホームでヘーレンフェーンと対戦。日本代表MF佐野航大がスタメン出場を果たし、同FW小川航基はベンチスタートとなった。27試合が消化したリーグ戦でNECは、ここまで勝ち点「49」を積み上げ、現在3位。夢のUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得を視野に入れており、2位フェイエノールトを追走する。3連勝を目指すNECは立ち上がりから主導権を握る。19分に敵陣エリア付近で細かいパ