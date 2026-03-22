マクロミルは、「乳酸菌飲料市場の最新動向」に関するアンケート調査結果(マクロミル調べ)を2026年3月19日に発表した。本調査は2018年1月1日〜2025年12月31日の期間、全国15歳から79歳の男女35,000人を対象に、マクロミル消費者購買履歴データQPRを活用した分析方法にて実施された。○乳酸菌飲料の市場規模は2020年から3年間で15%増乳酸菌飲料の市場規模 年次推移(訴求タイプ別)乳酸菌飲料市場全体の市場規模は2020年を機に伸長し