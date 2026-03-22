メ～テレ（名古屋テレビ） 22日夕方、名古屋市千種区のビルで火事があり、70代の女性が意識不明の重体です。 警察によりますと、22日午後5時45分ごろ、千種区今池にある店舗や住宅が入る鉄筋5階建てのビルから煙が出ているのを通行人が見つけ、119番通報しました。 消防によりますと、消防車など18台が出動し火は約30分後に消し止められましたが、2階の一室の一部が焼けたということです。 火事があった部屋から、