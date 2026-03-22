ハロー！プロジェクトのメンバーが集結するイベントが20、21日に千葉・幕張メッセで開催され、モーニング娘。’26に加入する新メンバーが発表されました。『Hello! Project ひなフェス 2026』はメンバーが集結する毎春恒例のイベント。2日間とも昼夜2部制で行われ、全4公演で約2万1000人を集客（主催者発表）しました。幕開けとなった初日昼公演では、2025年8月に『つばきファクトリー』へ加入した新メンバーで、同年11月より療養