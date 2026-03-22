女優の橋本環奈（27）が21日放送のフジテレビ「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演し、「あまりに裏表がない」と感じる女優を明かした。番組では仲良しの女優・平祐奈と静岡・熱海へ日帰り旅行する様子が放送された。同学年の平とは小学生だった2011年公開の映画「奇跡」で共演して以来の親友で、NHK連続テレビ小説「おむすび」や放送中の月9ドラマ「ヤンドク!」でも共演している。地元の商店街を歩いて「めっちゃ