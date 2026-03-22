４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで様々に語った。１９９４年、２７６万枚のメガヒットとなった「Ｔｏｍｏｒｒｏｗｎｅｖｅｒｋｎｏｗｓ」、同年、１９３万枚超えの「ｉｎｎｏｃｅｎｔｗｏｒｌｄ」を始め、９０年代にミリオンヒット１０作品を放つなど数々の大ヒット曲