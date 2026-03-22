お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）が22日、自身初の小説『青天』刊行を記念したサイン本のお渡し会を開催。休養後、初のイベントでファンと交流しました。『青天』はアメリカンフットボールを題材にした作品。物語にちなんでアメフトのスタジアムがお渡し会の会場となり、抽選で選ばれた約200人が参加しました。■ひとりひとりに声を掛けながら手渡し若林さんは2月、喉の不調のため約3週間の休養をとることを所属事務