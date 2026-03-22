…あのさ▶▶この作品を最初から読むスパダリ彼氏が理想の女子高生・茜と、鬼モテな幼馴染・雫。雫のことを弟のように思っていた茜ですが、“どちらが先に惚れさせるか”という恋の駆け引きゲームをきっかけにどこか意識に変化が…。そんななか、雫を狙う女子高生・加賀美の思惑にのせられて、同じバイト先の一ノ瀬も巻き込んだ遊園地のWデートをすることに！？果たして不器用な幼馴染たちの恋の行方は？※本記事はムノ