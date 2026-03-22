[3.22 オランダ・エールディビジ第28節](スタディオン・フェイエノールト)※22:30開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン・ベレンロイターDF 4 渡辺剛DF 15 ジョーダン・ボスDF 21 アネル・アフメドジッチDF 30 ジョーダン・ロトンバMF 7 ヤクブ・モデルMF 10 ルシアーノ・バレンテMF 28 ウサマ・タルガリンFW 9 上田綺世FW 19 ラヒーム・スターリングFW 23 アニス・ハジ・ムーサ控えGK 13 シュテファン・