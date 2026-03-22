[3.22 ラ・リーガ第29節](カンプ・ノウ)※22:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 ジョアン・カンセロDF 4 ロナルド・アラウホDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンMF 8 ペドリMF 10 ラミネ・ヤマルMF 11 ラフィーニャMF 16 フェルミン・ロペスMF 22 マルク・ベルナルFW 9 ロベルト・レバンドフスキ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘンDF 24 エリック