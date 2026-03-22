[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]柏レイソルに4試合ぶりの先制点をもたらす、ゴラッソだった。左CKの場面でショートコーナーを使った柏は、一度DF三丸拡までボールを下げると、三丸はピッチ中央でフリーになっていたMF中川敦瑛に横パスを送る。中川は右足でコントロールすると、25mほどの距離から右足を一閃。クロスバー、ゴールポストに当たったボールはゴールラインを割ったかどうか不明な形でピッチ