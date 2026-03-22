エールディヴィジ 25/26の第28節 ＮＥＣとヘーレンフェインの試合が、3月22日20:15にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、ディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣ