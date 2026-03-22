セリエA 25/26の第30節 コモとピサの試合が、3月22日20:30にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、メーディ・レリス（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の7分に試合が