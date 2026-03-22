【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本発のグローバルグループ&TEAMが、3月22日20時に公式SNSにて、&TEAM 3rd EP『We on Fire』（4月21日発売）のConcept Photoを公開した。 ■愁いと漆黒をまとった彼らはどんな物語を見せるのか？ &TEAMの作品ごとに準備され、公開のたびにSNS上で話題を呼んでいる彼らのConcept Photo。そのストーリーテラーとしての新たな一面と表現力を発