テレビ岩手は、17年ぶりとなる自社制作の深夜バラエティ番組『ぼくのケツは青い』(毎週土曜25:25〜)を、4月4日からスタート。TVer、YouTubeでも配信する。『ぼくのケツは青い』この番組は、局内の若手社員が部署の垣根を越えて集まり、ゼロから企画・制作。テレビ離れが進む若者に向けて「テレビの面白さを届けたい」という思いから、番組制作経験のない社員が中心となって立ち上げた。番組タイトルは、「ケツが青い＝未熟であるこ