カメラといえばデジタルになって久しいですが、若い人の間ではフィルムカメラがブームになっているという話をよく見聞きするようになりました。そうした需要を受けて、パシフィコ横浜で行われた日本最大のカメラ関連イベント「CP+2026」では、デジタルカメラに混じってフィルムカメラの新製品が多数見られました。伝説のカメラ「LOMO LC-A」に後継モデル個性的なフィルムカメラで知られるロモグラフィー製品を扱うロモジャパンのブ