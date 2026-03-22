レトロリロンが、初のアニメ主題歌となる5thシングル「エゴ」を4月8日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、TOKYO MX他にて4月7日から放送開始となるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』のオープニングテーマに起用されている。本アニメは、一迅社アイリスNEOにて刊行中、シリーズ累計発行部数180万部突破の天壱によるノベルシリーズのTVアニメ化作品だ。乙女ゲーム「君と一筋