キューバ代表でＷＢＣに出場した巨人のライデル・マルティネス投手（２９）と、ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）が、近日中にも再来日することが明らかになった。中南米球界に詳しいＦ・ロメロ記者がＸ（旧ツイッター）で報じた。同氏は「キューバのスター投手のマルティネスとモイネロは、情報筋によると、明日に日本に戻り、それぞれの所属球団に再合流する見通しだ」とＸにポストした。キューバはＷＢＣでプエ