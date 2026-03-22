４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２２日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。ＭＣの林修氏による２時間半のロングインタビューで私生活についても語った。トーク番組に出るのは２００２年の「笑っていいとも」依頼２４年ぶりの桜井は、林氏に「ほとんどテレビに出られないので私生活がよく分からない。例えばチェーン店に行かれることもあるんですか？」と聞かれると「もちろんで