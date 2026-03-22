バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（EASL）のプレーオフ決勝は22日、マカオで行われ、Bリーグの昨季王者、宇都宮が桃園（台湾）に90―81で勝ち、初優勝を果たした。Bリーグ勢対決となった3位決定戦では琉球がA東京に77―76で競り勝った。宇都宮は今大会の結果により、チャンピオンズリーグ・アジアの出場権を獲得した。（共同）