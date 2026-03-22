歌手の和田アキ子が、29日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』1時間スペシャル（後10：00）に出演する。芸能生活58年の和田の素顔を知る所ジョージ、ヒロミ、出川哲朗など豪華芸能人らのSPインタビューと最愛の夫からの激励の手紙をもとに、和田の魅力や実はおちゃめな素顔をひもとく。【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子今回は、40年超の歴史に幕を閉じるTBS『アッコにおまかせ！』、36年続くニ