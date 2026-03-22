お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは3月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“コメディアン過ぎ”なアクシデントを報告しました。【写真】霜降り明星・せいやのアクシデント！「どう考えてもミーム化する画像」せいやさんは「衣装破けて後半この状態で漫才してた、ほんまに自分がツッコミじゃなくてよかった」とつづり、1枚の写真を投稿。ズボンのお尻部分が大胆に破れ、派手な柄のパンツがあらわになった自身の後ろ姿を撮影す