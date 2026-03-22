【明治安田J1百年構想リーグ】清水エスパルス 3−1 サンフレッチェ広島（3月22日／IAIスタジアム日本平）【映像】「痛恨ミス」から衝撃失点サンフレッチェ広島のGK大迫敬介が、痛恨ミスからまさかの失点。ファンからは厳しい声が上がった。広島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグ第8節で清水エスパルスと敵地で対戦。GK大迫は19分にDF吉田豊のスーパーミドルで失点すると、直後の21分にまさかのミスを犯してしまう。自陣右