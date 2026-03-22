女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」２２日の新木場大会で、橋本千紘（３３）と朱里（３７＝スターダム）のシングル決戦が決定的となった。この日の橋本は横浜で行われたＳａｒｅｅｅのデビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」のメインイベント（橋本＆朱里 vs Ｓａｒｅｅｅ＆彩羽匠）とのダブルヘッダー。新木場では当初、岡優里佳とのシングルマッチが予定されていた。しかし、２０日大阪大会で頭部を強