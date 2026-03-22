さくら＆おさき さくらとおさきがこのほど、『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026』（３月31日、国立代々木競技場第一体育館）に向けたフィッティングに臨み、その後取材に応じた。ティーンを中心に絶大な人気を集める２人は、“おさく”の愛称で知られるほど大の仲良し。年々美しさが増す“おさく”に美の秘訣や本番前のルーティン、更には私服のポイントを聞いた。――フィッティングを終えた感想を。さくら４ステー